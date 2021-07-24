BURSA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

BURSA'da jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili dönüşlerinin başlamasıyla, trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen denetimde, sürücüler, helikopterle havadan da kontrol edildi. 614 kişilik personelle 62 noktada yapılan uygulamada Bursa'yı İstanbul ve İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan karayolları denetlenip, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Bu arada, Bursa genelinde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.