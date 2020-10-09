Bursa'da hemşire kardeşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bursa'da hemşire kardeşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı

09.10.2020 16:27
Bursa'da hemşire kardeşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Bursa'da hemşire kardeşini bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa'da hemşire kardeşini bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık M.B. (34), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Mağdur Zübeyde G. (50) ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemede savunması alınan sanık, olay günü ablasının evine Osmaniye'den ziyarete geldiğini belirtti.

Antalya'da iş kazası geçirdiğini dile getiren M.B, şöyle devam etti:

"Bazı borçlarım vardı, kefil olduğum, ablamın da bana borcu vardı, 2012'de ona ve kocasına 7 bin lira para vermiştim. Ablam diğer kardeşlerimi de borç alarak sıkıntıya sokmuştu. O gün ablamın evine gittim, paraları vermesini istedim, 'Benim kimseye borcum yok, yürü git.' dedi. Bir anda sinirlendim, cebimde çakı vardı ayağından yaraladığımı hatırlıyorum. Ablam yere düştü, o sırada Fatma ablam geldi, elimden çakıyı aldı, beni itti. O sırada dışardan gelen esnaflar beni aşağı indirdi, polisi bekledik. Fatma ablam bıçağı elimden alırken yaralanmış olabilir hatırlamıyorum."

Mağdur Zübeyde G. ise olay günü öğlen saati kardeşinin geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sanığı asansörden çıkarken gördüm, kapıdan konuşabilecek kadar aralık bıraktım, 'hayırdır' dedim. 'Kimliğini al gel gidiyoruz.' dedi. Nereye gideceğimizi sordum bir şey söylemeyince gelmeyeceğimi söyledim. Kapıdan ayağını attı, cebinden bıçağı çıkardı, almaya çalıştım bıçak kapalıyken, alamadım. 'Madem gelmiyorsun al bu senin için' deyip bana bıçakla vurdu. Önce göğsümden yaralandım sonra o durmadan vurmaya devam etti. Düştüm, yine vurmaya devam etti, kalkıp kaçmaya çalıştım. Oturma odasına kadar gittim, orada yumruk ve tekme attı, bilincimi kaybetmiştim. Ayıldığımda koridordaydım, kızım bana ilkyardım yapıyordu, Uğur isimli bir komşumuz onu duvara dayamış tutuyordu, şikayetçiyim."

Tanık olarak dinlenen U.Y. ise olay günü mağdurun alt katındaki ofisinin önünde oturduğunu, yardım çığlığı duyunca binaya koştuğunu anlattı.

Tüm zillere basıp kapıyı açtırdığını kaydeden U.Y, "Üst kata çıkınca kapı açıktı, mağdur yerde kanlar içindeydi, sanık da onun üzerindeydi. Ben sanığı hızla onun üstünden alıp duvara yapıştırdım, o sırada elinden bir şey düştü. Bana kardeşi olduğunu söyledi, sakin olmasını söyledim. Sonra komşular da gelince sanığı aşağı indirdik. Bana 'namus meselesi var aramızda' dedi." şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen, mağdurun kızı E.G. ise dayısı gelince annesinin kapıyı açtığını söyledi.

"Küfür ve bağırma duydum, kapıya doğru çıkınca annemle dayım boğuşuyordu." diyen E.G, "Dayımın elinde bıçak vardı, annemin karnına bıçak sapladığını gördüm. Teyzem de geldi ayırmaya çalıştık, bana vurdu. Balkona çıkıp yardım için çığlık attım, Uğur amca geldi. Kapı otomatiğini açmaya döndüğümde dayım annemin üstündeydi bıçaklamaya devam ediyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Kadına şiddet son bulsun diye elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Mağdur avukatı Zeynep Kaplan, duruşma çıkışında adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeş tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldığını anımsattı.

Sanığın en üst raddeden ceza alması için savunma yaptıklarını ifade eden Kaplan, "Kadına şiddet son bulsun diye elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Müvekkilim hemşire olduğu için zararın büyümesinin önüne geçmiştir. Hemşire olmasaydı belki de bugün hayatta olmayacaktı." dedi.

Mağdur Zübeyde G. ise 9 bıçak darbesi aldığını hatırlattı.

"Aşağı indirildiğinde komşularıma namus davası demesi benim çok ağırıma gitti." ifadesini kullanan Zübeyde G, "Ben 20 yıldır aynı mahallede yaşıyorum. Eşim olmadığı için, hakimiyet kurmak istediği için bu şiddete uğramam çok acı." diye konuştu.

Osmaniye, Hemşire, Bursa, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da hemşire kardeşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek         
17:18
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor         
16:01
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı         
15:48
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da hemşire kardeşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei