Bursa'da HES kodu kuyruğu... Ulaşım kartına HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Bursa'da HES kodu kuyruğu... Ulaşım kartına HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
26.01.2021 15:34
Bursa'da HES kodu kuyruğu... Ulaşım kartına HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Bursa'nın ulaşım kartı 'Bursakart'a HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bursa'da HES kodu kuyruğu... Ulaşım kartına HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
BURSA - Bursa'nın ulaşım kartı 'Bursakart'a HES kodu tanıtmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bursa'nın ulaşımda kullanılan 'Bursakart' için BURULAŞ geçtiğimiz günlerde vatandaşları uyararak, Bursalıların kartlarına HES kodunu tanıtmasını istemişti. Kişisel kartlarda HES kodunun tanıtılması için son tarihinin 31 Ocak olarak belirlenmesinin ardından vatandaşlar Seyahat Kartlar Şehreküstü Ofisi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar HES kodlarını burulas.com.tr veya bursakart.com.tr'den tanıtabilecekken, kartını güncellemeyenler ise seyahat kartları ofislerinden bu işlemi gerçekleştirecek.
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