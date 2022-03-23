Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı

23.03.2022 23:41
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis, güvenlik önlemi alırken, sabah yol açma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Osmangazi'de Demirtaş Barajı yolundan saat 22.00 sıralarında geçenler, heyelan olduğunu polise bildirdi. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye gelen polisler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi ve güvenlik önlemi aldı. Yaralanan olmazken, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin sabah çalışma başlatacağı öğrenildi.


Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
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Bursa'da heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu kapandı Bursa'da heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu kapandı DOĞAL GAZI KESİLEN SİTEDE GERGİNLİK; POLİS MÜDAHALE ETTİ DOĞAL GAZI KESİLEN SİTEDE GERGİNLİK; POLİS MÜDAHALE ETTİ

Osmangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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