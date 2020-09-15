Bursa'da heyelan, otomobilinin üzerine kaya parçaları düşen bekçi, öldü - Son Dakika

Bursa'da istinat duvarı örme çalışmalarının yapıldığı alanda heyelan meydana geldi. İş makinelerinin bulunduğu bölgede gece bekçiliği yapan Süleyman Sarı (70), otomobilinin üzerine kaya parçaları düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Orhaneli Yolu, kırsal Doğancı Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarı örme çalışmalarının devam ettiği bölgede, kaya ve ağaç parçaları yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Heyelan sebebiyle Bursa-Orhaneli ve Bursa- Keles yolu trafiğe kapandı.

Heyelanın olduğu bölgede iş makineleri için bekleyen gece bekçisi Süleyman Sarı'nın (70) otomobili kaya ve taş parçaları altında kaldı. Ağır hasar alan otomobilin içerisindeki Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgede park halindeki 2 iş makinesi de kullanılmaz hale geldi. Sarı'nın cansız bedeni ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin 4 saatlik yol temizleme çalışmasının ardından, yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden heyelan ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.09.2020 günü saat 05.40 sıralarında Orhaneli-Keles karayolu 12.km.de kaya parçalarının yola düşmesi sonucu heyalan meydana gelmiş olup, heyelan nedeniyle kaya parçalarının özel bir firmaya ait 2 eksavatör ve 1 adet aracın üzerine düşmesi sonucu, araç içerisinde bekçi olarak çalışan S.S isimli işçi vefat etmiştir. Olaya; (2) J.Asyş.Timi, (2) J.Trf.Timi, (2) JAK Timi, (1) J.Oyit Timi, (2) AFAD Timi, (2) Ambulans ve (2) İtfaiye olmak üzere (43) personel ile olaya müdahale edilmiştir. Meydana gelen toprak kayması temizleme çalışmaları devam etmekte olup, yol tek taraflı olarak trafiğe açılmıştır."

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