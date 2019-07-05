Son Dakika Haberleri: Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı

50 dakika önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde hibrit biber ve fasülye hasadına başlandı.

Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde hibrit biber ve fasülye hasadına başlandı.
Yenişehir'de sebze alımı yapan tüccarlardan Abdurrahim Ar, çiftçilerin belediye sebze pazarına getirdikleri ürünlerinin buradaki dükkanlardan büyük kentlere taşındığını belirtti. Sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle alım fiyatlarının da çiftçiyi memnun edecek düzeyde olduğunu anlatan Ar, "Biber çeşitleri kilosu 3,5- 4 TL, taze fasulyeler ise 2,5- 3 TL arasında değişen fiyatlardan alınıyor. Bir hafta kadar sonra yerli biberin hasat edilip pazara çıkmasıyla birlikte fiyatlarda belirgin bir azalma görülmeye başlanır" dedi.
Yenişehir Ovası'nda, sarı biber, çarliston, dolma, Demre, sivri, sarısivri, kılsivri, yeşilsivri, kapya, jalapeno, üçburun, fındık biberi, Şili, kırmızı biber ve salçalık kapya biberi yetiştiriliyor. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda yetiştirilen biber çeşitlerinden toplam 90 bin ton rekolte elde ediliyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:16 Kaynak: DHA
Yenişehir, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyon 750 bin liralık taksi plakası, icradan yarı fiyatına satılacak Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladı Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]