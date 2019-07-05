Son Dakika Haberleri: Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
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Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı

1 saat önce

Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladıBursa'nın Yenişehir ilçesinde hibrit biber ve fasülye hasadına başlandı.

Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hibrit biber ve fasülye hasadına başlandı. 90 bin ton rekolte elde edilen ürün çeşitleri Türkiye'nin dört bir yanına ihraç ediliyor.
Yenişehir'de sebze alımı yapan tüccarlardan Abdurrahim Ar, çiftçilerin Belediye Sebze Pazarı'na getirdikleri ürünlerinin buradaki dükkanlardan büyük kentlere taşındığını belirtti. Sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle alım fiyatlarının da çiftçiyi memnun edecek düzeyde olduğunu anlatan Ar, Biber çeşitleri kilosu 3,5-4 TL, taze fasulyeler ise 2,5-3 TL arasında değişen fiyatlardan alınıyor. Bir hafta kadar sonra yerli biberin hasat edilip pazara çıkmasıyla birlikte fiyatlarda belirgin bir azalma görülmeye başlanır dedi.
Yenişehir Ovası'nda, sarı biber, çarliston, dolma, Demre, sivri, sarısivri, kılsivri, yeşilsivri, kapya, jarapon, üçburun, fındık biberi, Şili, kırmızı biber ve salçalık kapya biberi yetiştiriliyor. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda yetiştirilen biber çeşitlerinden toplam 90 bin ton rekolte elde ediliyor.
Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel
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