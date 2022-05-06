Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı

06.05.2022 13:43

Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttıBURSA Bursa'da Hıdırellez kutlama yapan bir grup vatandaşın trafikteki tehlikeli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı

BURSA Bursa'da Hıdırellez kutlama yapan bir grup vatandaşın trafikteki tehlikeli anlar yaşanmasına sebep oldu. Kutlama yapan vatandaşların tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez şenlikleri Türkiye genelinde renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'da bir grup vatandaş ateş üzerinden atlayarak kutlama yaparken, bir grup vatandaş ise Hıdırellez coşkusunun dozunu kaçırıp trafikte tehlikeli hareketler sergiledi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında, bir sürücü Hıdırellez kutlaması yaparken kullandığı otomobille makas atarak kazaya davetiye çıkardı.

Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntülerde otomobilden dışarıya sarkan kadınlar ve sürücünün makas atarak seyretmesi korkuya sebep oldu. Sürücünün tehlikeli sürüşü ve araçtaki kadınların camlardan sarkarak seyahat ettiği o anlar başka bir araçtaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı
Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı

YORUMLAR
500
Lüleburgaz'da 'Hıdırellez' Coşkusu Lüleburgaz'da 'Hıdırellez' Coşkusu Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı - Son Dakika


Son Dakika
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:45:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Hıdırellez coşkusu trafikte tehlikeye davetiye çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement