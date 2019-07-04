Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hint keneviri operasyonu
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Bursa'da Hint keneviri operasyonu

14 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl'ün Deydinler Mahallesi'nde yaşayan G.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, G.D'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir kısmı saksıya ekilmiş 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Yasa dışı ekim" suçlarından gözaltına alınan G.D, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:31 Kaynak: AA
İnegöl, Bursa, Güncel
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