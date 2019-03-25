Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hırsız, Aynı İş Yerini Bir Günde İki Kez Soydu

Bursa'da Hırsız, Aynı İş Yerini Bir Günde İki Kez Soydu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine aynı gün içerisinde 2 kez hırsız girdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine aynı gün içerisinde 2 kez hırsız girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşletme sahibi Cahit Yüce, dün sabah saatlerinde işyeri önündeki masanın ve mobilya malzemelerinin yerinde olmadığını gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen Yüce, hırsızlık gerçekleştiğini anlayarak durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde atölyeyi açmak için gelen Yüce, yine bazı malzemelerin eksik olduğunu gördü ve kamera kayıtlarını inceledi. Yüce, aynı hırsızın akşam saatlreinde yeniden geldiğini ve çaldığı ürünleri kamyonete yükleyerek götürdüğünü gördü.. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekiplerinin, aynı atölyeye bir günde iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:30 Kaynak: DHA

Sabah, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:46:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hırsız, Aynı İş Yerini Bir Günde İki Kez Soydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]