Bursa'da Hırsız, Aynı İş Yerini Bir Günde İki Kez Soydu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine aynı gün içerisinde 2 kez hırsız girdi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine aynı gün içerisinde 2 kez hırsız girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye
Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşletme sahibi Cahit Yüce, dün sabah saatlerinde işyeri önündeki masanın ve mobilya malzemelerinin yerinde olmadığını gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen Yüce, hırsızlık gerçekleştiğini anlayarak durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde atölyeyi açmak için gelen Yüce, yine bazı malzemelerin eksik olduğunu gördü ve kamera kayıtlarını inceledi. Yüce, aynı hırsızın akşam saatlreinde yeniden geldiğini ve çaldığı ürünleri kamyonete yükleyerek götürdüğünü gördü.. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekiplerinin, aynı atölyeye bir günde iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:30 Kaynak: DHA
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