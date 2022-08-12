Bursa'da bisiklet hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Bursa'da bisiklet hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti

12.08.2022 09:17

Bursa'da hırsız bir binaya girerek rahat tavırlarla bisikleti çaldı.

Bursa'da hırsız bir binaya girerek rahat tavırlarla bisikleti çaldı. Hırsızın bu rahatlığını görenler "bu kadarına da pes" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi binaya girerek giriş katında bulunan bisikleti eline koymuş gibi buldu. Daha sonra binerek bölgeden uzaklaşan hırsızın bu rahatlığını görenler "bu kadarına pes" dedi.

Hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bisiklet hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bisiklet hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika
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