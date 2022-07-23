Son dakika haberi! Bursa'da hırsıza alarm engeli kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bursa'da hırsıza alarm engeli kamerada

23.07.2022 09:19

Son dakika haberleri: Bursa'da hırsıza alarm engeli kamerada Bursa'da şüpheli bir şahıs otomobilden hırsızlık yapmak için otomobile vurduğu anda alarm çalınca korkarak kaçtı.

Bursa'da hırsıza alarm engeli kamerada

BURSA - Bursa'da şüpheli bir şahıs otomobilden hırsızlık yapmak için otomobile vurduğu anda alarm çalınca korkarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs otoparkta park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı kollayan şüpheli, otomobile hırsızlık amaçlı vurduğu anda alarm devreye girince koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'da hırsıza alarm engeli kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursa'da hırsıza alarm engeli kamerada - Son Dakika
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