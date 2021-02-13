Bursa'da hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bursa'da bir oto galeriden lüks otomobil çalan hırsızlar, iki gün sonra galeriye geri getirdi.

Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir galeriden piyasa değeri 500 bin lirayı bulan otomobil 3 şüpheli tarafından çalındı.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde hırsızların galeriye girip, otomobille camı kırarak kaçtıkları anlar yer aldı.

Başka bir görüntüde iki şüphelinin otomobili galerinin önüne bıraktıktan sonra koşarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan iş yeri sahibi hırsızların bulunması için polis ekiplerine şikayette bulundu.