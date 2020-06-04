Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar - Son Dakika

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar Konserve fabrikası çalışanları yemek paydosundayken kazanlarını çalan hırsızlar at arabasına binip kaçtı Bursa'da gündüz saatlerinde çalışır vaziyette bulunan konserve fabrikasına gelen hırsızlar güçlükle...

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar

Konserve fabrikası çalışanları yemek paydosundayken kazanlarını çalan hırsızlar at arabasına binip kaçtı

BURSA - Bursa'da gündüz saatlerinde çalışır vaziyette bulunan konserve fabrikasına gelen hırsızlar güçlükle taşınabilen 50 kiloluk kazanlarını sırtlayıp çaldılar. Hırsızlar çaldıkları kazanları at arabasına yükledi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde bulunan konserve yiyecek üreten fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların öğle yemeğine çıkmasını fırsat bilen hırslar at arabasıyla fabrikanın deposuna gelip burada bulunan demir telleri koparıp içeri girdi. Mevsimi geldiğinde kullanılan ağırlıkları neredeyse 50 kiloya yakın ve normal şartlarda caraskal ile taşınan paslanmaz çelik kazanları sırtlayan hırsızlar tellerin üzerinden at arabasına yükleyerek kaçtılar.

Olay sırasında öğle yemeğinde bulunan çalışanlar ve iş yeri sahibi döndüklerinde deponun tellerinin koptuğunu fark etti. Hırsızlık olayından şüphelen iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra kazanların çalındığını fark edip polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan 2'si kadın 3 kişinin eşkalini belirleyip geniş çaplı arama çalışması başlattı.

2'si kadın 3 kişi 50 kiloluk kazanları at arabasına yükledi

İş yerinin deposunda meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, ilk olarak tarlanın içerisinde bulunan patika yoldan at arabasıyla gelen 2'si kadın 3 kişi fabrikanın depo kısmındaki kapısının önüne gelerek kilidi açmaya çalıştı. Açamayınca yan tarafında bulunan dikenli telleri ve çelik çitleri kesti. Olay yerinden ayrılan at arabalı 3 kişi kısa süre sonra tekrar aynı yere geldi. Kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tellerin üzerinden atlayıp içeri girdi. Hırsız, içeride bulunan 3 adet her birinin ağırlığı 50 kiloyu bulan kazanları dışarıda bekleyen kişiye verdi. Bu sırada yoldan aracın geçtiğini gören hırsızlar tarladaki ağaçların arasına saklandı. Araç geçtikten sonra tekrar geri dönen hırsızlar kazanların kalan kapaklarını da alıp at arabasına yükledi. Sonrasında at arabasına binen 3 hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık karşısında şaşkına uğradığını belirten iş yeri sahibi Furkan Çakın ise, " Biz öyle tatiline çıktık. O sırada bizim burada olmadığımızı görmüşler. Normalde burası bizim sürekli kullandığımız depo kapısı. Fakat o boşluktan yararlanan hırsızlar buradaki çelik telleri kesip yukarıda bulunan dikenli telleri aşarak içeri girmiş. Bizim mevsimlik kullandığımız kazanları alıp buradan at arabasına yükleyerek kaçmışlar. Her birinin ağırlığı 50 kilo. Buna rağmen çıkarmayı başarmışlar. Şuanda 40 bin liralık zararımız var. İnşallah kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hırsızlar gündüz vakti konserve fabrikasındaki kazanları böyle çaldılar - Son Dakika
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