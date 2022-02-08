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Bursa'da hırsızlara ve zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika

Bursa'da hırsızlara ve zehir tacirlerine geçit yok

08.02.2022 17:58
Bursa'da hırsızlara ve zehir tacirlerine geçit yok

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilo metamfetamin ve çok sayıda hırsızlıkta kullanılan alet ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilo metamfetamin ve çok sayıda hırsızlıkta kullanılan alet ele geçirildi.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde ve uzun soluklu çalışmalar sonucunda şüpheli oldukları tespit edilen, Y.S., V.S., H.V. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin Gemlik'te meydana gelen ikamet hırsızlık olaylarında başrol oynadıkları ve buradan elde ettikleri gelirle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Bu şahısların 3 farklı adreste bulunan ikametlerinde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda, 1 kilograma yakın metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet elektrikli odun kesme makinesi, 1 adet jeneratör, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral, 1 adet mengene, 2 adet elektrik uzatma kablosu, 1 adet aydınlatıcı, 1 adet lehim makinesi, 1 adet projektör, 1 adet org müzik aleti, 1 adet şerit metre, 1 adet inşaat iskele tekerleği, 3 adet baret, 30 adet spiral kesme taşı ele geçirildi. - BURSA

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Hisarcık, Gemlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hırsızlara ve zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da hırsızlara ve zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika
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