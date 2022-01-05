Bursa'da hırsızların meskeni olan mahalle polis ablukası altına alındı - Son Dakika

Bursa'da bir mahallede hırsızların ve madde bağımlılarının mesken edindiği metruk binayı polis ekipleri abluka altına aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesindeki sokak ve içerisinde bulunan metruk binanın hırsızların mesken tuttuğunu iddia eden mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Durum üzerine İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla harekete geçen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Erol Turan ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik beraberindeki 50'ye yakın polisle mahalleye operasyon düzenledi. Mahalle çevresinde geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, içerisinde şüpheli şahısların barınak olarak kullanacağı ve mahalle içinde tehlike arz eden binaları tek tek tespit etti. Binaların çevrelerinde polis ekipleri tarafından tedbir alınırken, binaların yıkılması için Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Anıtlar Kuruluna bağlı ekipler geldi. Osmangazi belediyesi tarafından binaların çevresinde giriş ve çıkışları önleyici tedbirler alınacağı açıklanırken, Anıtlar Kuruluna bağlı ekipler tarafından ise binaların tescilli olduğu ve yıkılabilmesi için öncesinde Rölöve projesi çalışması yapılacağı, kurul kararının ardından yıkılabileceği belirtildi.

Ayrıca emniyetten yapılan açıklamada ise, binaların bulunduğu alanlarda gündüzleri polis ekipleri, geceleri ise bekçilerin nöbet tutacağı bildirildi. - BURSA