Bursa'da hırsızlık girişiminde bulunan kişi darbedildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahipleri tarafından yakalanan kişi darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesindeki bir evden hırsızlık girişiminde bulunan Engin D, ev sahipleri tarafından fark edildi.
Şüpheliyi yakalayan ev sahipleri, Engin D'yi darbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına alarak tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Burada tedavisi tamamlanan Engin D, işlemleri için polis merkezine götürüldü.