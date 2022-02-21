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Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı - Son Dakika

Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı

21.02.2022 01:54

Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı Bursa'da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellmeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı

BURSA - Bursa'da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellmeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canlılar Camii Kuran Kursu'na hırsızlığa giren şüpheliyi gören imam Halil Okumuş, hırsızı engellemeye çalıştı. Ardından yaşanan arbedenin ardından şüpheli yanında getirdiği bıçak ile imamı 3 yerinden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan imam Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı
Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı

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Kuran-ı Kerim, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı - Son Dakika


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