Bursa'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

03.11.2020 10:09
Bursa'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen 4 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen 4 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kent merkezinde bir mağazaya müşteri gibi gelen şüpheli, alarmlarını söküp 6 cep telefonu ile bir akıllı saat çaldı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kimliği I.D. (35) olarak belirlenen şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Dinlenme tesislerinde otobüslerden hırsızlık

Şehirler arası otobüsle yolculuk yapan M.M.S'nin (76) dizüstü bilgisayarı ve cüzdanı, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir dinlenme tesisinde kayboldu.

Eşyalarının çalındığından şüphelenen M.M.S, Bursa'ya geldiğinde durumu polise bildirdi.

Konuyla ilgili O.E'yi (37) yakalayan ekipler, bu kişinin yanında Eskişehir'de yaşayan K.Ö'ye (20) ait dizüstü bilgisayarı da ele geçirdi. Bu bilgisayarın da aynı yöntemle Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinden çalındığı belirlendi.

Zanlının dinlenme tesislerindeki otobüslere yolcu gibi binerek, seyahat eden kişilerin eşyalarını çaldığı öğrenildi. Tutuklanan O.E'nin çaldığı bir dizüstü bilgisayarın çantalarını, sokak üzerindeki giysi kumbarasına attığı anlar kameralara yansıdı.

Çaldığı para ve belgelerle yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.A'nın (29) evinden 4 bin dolar, 8 bin lira, 100 avro, dizüstü bilgisayar ve kimlik belgeleri çalındı.

H.A'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Suriye uyruklu M.Ş. (22) olduğunu tespit etti.

Adresinde yapılan aramalarda 4 bin dolar, 7 bin lira, 100 avro ve kimlik belgeleri ele geçirilen M.Ş. tutuklandı.

Suçüstü yakalandılar

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 3 kadından şüphelendi.

Bu kişileri izleyen ekipler, bir apartmana girdikten sonra dışarı çıkan kadınları gözaltına aldı.

D.A, N.A. ve Ç.B'nin üzerlerinde, E.S'nin evinden çalındığı belirlenen 25 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.

Öte yandan, kadınların binaya girip çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Hırsızlık, Laptop, Bursa, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı         
09:52
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı         
07:43
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü         
23:26
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei