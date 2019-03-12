Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'Hırsızlık' Operasyonu: 150 Bin TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Bursa'da 'Hırsızlık' Operasyonu: 150 Bin TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi

49 dakika önce

BURSA'da birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (34), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa'da 'Hırsızlık' Operasyonu: 150 Bin TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'da birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (34), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada toplamda 150 bin TL değerinde 85 adet eşya ele geçirildi. 

Bursa'da il genelinde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. 75 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, çalışmalarının sonunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polis, M.A.'nın belirledikleri adresteki evine operasyon düzenledi. M.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde ve evin arkasında bulanan depoda arama yapıldı. Aramada, Osmangazi ilçesinde kafeden çalındığı tespit edilen ve tarihi değeri bulunduğu belirlenen 24 kilim, 5 cam semaver, aksesuar olarak kullanılan bakır tepsi, avize, radyo, plak çalar, nargile aparatları gibi toplamda 150 bin TL değerinde 85 ev eşyası ele geçirildi.

Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Üregül'den Boşanmak İsteyen Asya Engin Üregül, "Mağdurum" Diyerek Sitem Etti Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar Son Dakika! İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 23:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'Hırsızlık' Operasyonu: 150 Bin TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]