Hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlıların, farklı tarihlerde Bursa'da 7, Yalova 'da da 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, M.Y, C.A, M.İ.A, E.A, U.T, Ü.Ş, H.A. ve A.Z'yi gözaltına aldı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi