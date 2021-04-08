Hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan baz istasyonundaki hırsızlığın ardından çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, M.Y, C.A, M.İ.A, E.A, U.T, Ü.Ş, H.A. ve A.Z'yi gözaltına aldı.
Zanlıların, farklı tarihlerde Bursa'da 7, Yalova'da da 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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