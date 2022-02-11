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Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı

11.02.2022 09:10

Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen hırsızlık şebekesine yönelik jandarma ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı
Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesi, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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