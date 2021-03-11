Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

11.03.2021 17:42
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde farkı zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde farkı zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.  Şüphelilerin adreslerinde zeytinyağından bilgisayara kadar çok sayıda çalıntı ürün ve eşya ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerden birinin 2 ayrı adresinin de aralarında bulunduğu 4 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram metanfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL bulundu. Ayrcı televizyon, bilgisayar, bisiklet, saat, zeytinyağı gibi çok sayıda çalıntı ürün ve eşya ele geçirildi. S.D, T.B. ve S.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.


Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hisarcık, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek         
17:13
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:34:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei