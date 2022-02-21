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Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı

21.02.2022 01:54

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi ağır yaralandı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kuran Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okumuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı

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Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı Bursa'da hırsızlık için camiye giren şüpheli, imamı bıçakladı BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI

Kuran-ı Kerim, Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı imam hatip ağır yaralandı - Son Dakika


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