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Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı

21.02.2022 14:49
Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kur'an Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okumuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kimliği tespit edilen zanlı S.K, polis ekiplerince Çiftehavuzlar mevkisinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, camiye barınmak için girdiğini, görevli kendisini yanlış anlayınca çıkan arbedede bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı
Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı
Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı
Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı

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Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi yaralandı - Son Dakika


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