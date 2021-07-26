Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.A, S.E. ve A.Ş'nin, farklı zamanlarda ilçede 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.
Şüphelilerin saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda O.A, S.E. ve A.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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