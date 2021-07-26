Şüphelilerin saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda O.A, S.E. ve A.Ş'yi yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.A, S.E. ve A.Ş'nin, farklı zamanlarda ilçede 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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