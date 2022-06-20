Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi 12. Fırın Sokak'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın, 2 katlı evinin çatısında birilerinin olduğunu görerek durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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