Benzer suçlardan 21 kaydı bulunan şüphelinin çantasından, çalıntı olduğu belirlenen 30 cep telefonu, tablet, musluk başı, altın takı ve küpe ile peluş oyuncak çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da hırsızlık zanlısı kadın, kaçtığı çatıda yakalandı - Son Dakika

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