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Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı

03.09.2021 21:51
Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlık amacıyla eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 60 yaşındaki ev sahibi Ali Algünsoy ve 22 yaşındaki yeğeni Ali Burcan'ı yaralayarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlık amacıyla eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 60 yaşındaki ev sahibi Ali Algünsoy ve 22 yaşındaki yeğeni Ali Burcan'ı yaralayarak kayıplara karıştı.

İddiaya göre, olay akşam saatlerinde Altıparmak Mahallesi Hamdi Sokak'ta meydana geldi.

Evini kontrol etmeye gelen Algünsoy ve yeğeni Burcan, içeride hırsız olduğunu fark etti. Çıkan arbedede zanlı veya zanlılar Algünsoy ve Burcan'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Algünsoy ve Burcan'ı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Algünsoy'un durumunun ağır olduğu belirtilirken polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı
Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı
Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı
Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı kişi veya kişiler aynı aileden iki kişiyi yaraladı - Son Dakika


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