Bursa'da hırsızlık zanlısı ve irtibatlı olduğu belirlenen depo sahibi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, çaldığı bisiklet ve ev eşyası gibi malzemeleri depoda tuttuğu belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı, deponun sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çaldığı malzemeleri başkasına ait bir depoda tuttuğu belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Farklı zamanlarda 8 bisiklet gasbettiği ve 3 evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen C.C.A, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 16 AAP 919 plakalı araçta yakalandı. Zanlının, ayrıca bir iş yerinden sadaka kutusunu çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlıyla irtibatta olduğu belirlenen T.B'ye ait depoya düzenlenen baskında ise 100'den fazla bisiklet ve bazı ev eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C.A. tutuklandı, depo sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.