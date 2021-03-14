Bursa'da hırsızlıktan 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bursa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde yakalanan T.E'nin (27) hırsızlık suçundan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
T.E, gerekli işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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