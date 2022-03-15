Bursa'da "hobi bahçesi" adı altında yapılan kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, "hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapıları yıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsmetiye Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine hobi bahçesi olarak kaçak yapılar inşa edildi.

Tarım alanlarının korunması ve imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek isteyen Osmangazi Belediyesi ekipleri, yıkım kararı alınan adrese gitti.

Ekipler, kaçak yapıların içerisindeki eşyaları tahliye edip, güvenliği sağladıktan sonra yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşların ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri ve kaçak yapılara asla izin verilmeyeceği de kaydedildi.