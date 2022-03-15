Bursa'da "hobi bahçesi" adı altında yapılan kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
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Bursa'da "hobi bahçesi" adı altında yapılan kaçak yapılar yıkıldı

15.03.2022 16:47
Bursa'da "hobi bahçesi" adı altında yapılan kaçak yapılar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, "hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapıları yıktı.

Osmangazi Belediyesi, "hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapıları yıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsmetiye Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine hobi bahçesi olarak kaçak yapılar inşa edildi.

Tarım alanlarının korunması ve imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek isteyen Osmangazi Belediyesi ekipleri, yıkım kararı alınan adrese gitti.

Ekipler, kaçak yapıların içerisindeki eşyaları tahliye edip, güvenliği sağladıktan sonra yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşların ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri ve kaçak yapılara asla izin verilmeyeceği de kaydedildi.

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Osmangazi Belediyesi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'hobi bahçesi' adı altında yapılan kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "hobi bahçesi" adı altında yapılan kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
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