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BURSA'DA HORTUM PANİĞİ

26 dakika önce

Bursa Karacabey Boğazı açıklarında görülen hortum panik yaşattı.

Bursa Karacabey Boğazı açıklarında görülen hortum panik yaşattı. Yaklaşık 20 dakika süren hortum çevre halkı tarafından korkuyla izlendi.
Görüntüler, Bursa Karacabey Boğazı Kurşunlu Köyü açıklarında kaydedildi. Öğlen saat 11.40 sıralarında kııyıdan yaklaşık 150 metre açıkta oluşan hortum, görünleri şaşırttı. Bölge halkı, yaklaşık 20 dakika süren hortumu korku dolu gözlerle izledi. Bu anlar ise yaz tatilini Kurşunlu Köyü'nde geçiren bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gözden kaybolan hortumun ardından ilçede kısa süreli sağanak yağmur yağışı etkili oldu.
BURSA'DA HORTUM PANİĞİ
Karacabey, Kurşunlu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
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