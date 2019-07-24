Bursa'da hortum paniği
1 saat önce
BURSA'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
BURSA'daki Karacabey
Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.
Karacabey Boğazı Kurşunlu
köyü açıklarında, saat 11.30 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu. Hortum, köydeki bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede kısa süreli sağanak etkili oldu.
Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi