Servis aracı sahibi Kamil Öğütçü'nün öldürüldüğü cinayetin altından bu mesaj çıktı: Beni rahatsız ediyor - Son Dakika
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Servis aracı sahibi Kamil Öğütçü'nün öldürüldüğü cinayetin altından bu mesaj çıktı: Beni rahatsız ediyor

08.05.2023 12:24
Servis aracı sahibi Kamil Öğütçü'nün öldürüldüğü cinayetin altından bu mesaj çıktı: Beni rahatsız ediyor

Bursa'da A.Y. hostes olarak çalıştığı servis aracının sahibi Kamil Öğütçü'nün evine gidip, yaşadığı tartışmanın ardından konumunu gönderdiği erkek arkadaşı Ali Dinç'e, "Bu adam beni rahatsız ediyor" mesajı ile şikayette bulundu. Adrese gelen Dinç'in tabancayla vurduğu evli ve 3 çocuk babası Öğütçü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi'nde servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan A.Y. ile birlikte evine gitti.

"BU ADAM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, "Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor" dedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü'ye yanındaki tabancayla ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile A.Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile A.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise, "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Ali Dinç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracı sahibi Kamil Öğütçü'nün öldürüldüğü cinayetin altından bu mesaj çıktı: Beni rahatsız ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis aracı sahibi Kamil Öğütçü'nün öldürüldüğü cinayetin altından bu mesaj çıktı: Beni rahatsız ediyor - Son Dakika
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