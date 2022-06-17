Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı - Son Dakika
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Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı

17.06.2022 14:35
Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı

Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı Bursa'da hurda olarak araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için ormanın içerisinde lastikleri ateşe verdiler.

Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı

BURSA - Bursa'da hurda olarak araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için ormanın içerisinde lastikleri ateşe verdiler.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre topladıkları hurda araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için lastikleri ateşe veren şüpheliler, yangın aniden büyüyünce ortadan kayboldu. Yoğun kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı
Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı
Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı
Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı
Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı
Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı - Son Dakika

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