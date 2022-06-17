Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre topladıkları hurda araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için lastikleri ateşe veren şüpheliler, yangın aniden büyüyünce ortadan kayboldu. Yoğun kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı - Son Dakika

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