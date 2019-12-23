Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Bursa'da hurda deposu olarak kullanılan büyük bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Bursa'da hurda deposu olarak kullanılan büyük bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 323. Sokakta bulunan büyük bir hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli esen lodos nedeniyle yangın, deponun yan tarafında bulunan bir kereste atölyesiyle mermer atölyesine de sıçradı.

Haber verilmesi olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Şiddetli esen lodos nedeniyle ekipler, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyorlar Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

Son Dakika Haberleri
09:20 Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
09:20 Ordu ceren özdemir'in katilinin yargılaması başlıyor - Son Dakika
09:19 PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı - Son Dakika
09:15 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi - Son Dakika
09:12 Dokuma tezgahlarında hayatlarını dokuyorlar - Son Dakika
08:40 Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Son Dakika
08:28 Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 09:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]