Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI

02.03.2022 14:35

Son dakika haberi: Bursa'da 3 kişinin yaralandığı hurda deposundaki patlama, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da 3 kişinin yaralandığı hurda deposundaki patlama, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; patlama ile birlikte hurda deposundan alev topunun yükseldiği görülüyor. Bir başka görüntüde de patlamanın şiddeti nedeniyle çevredekiler panikle dükkanların içine girdiği anlar yer alıyor.

'3 KATIN BİLE CAMLARI KIRILDI'

Büyük panik yaşadıklarını belirten iş yeri sahibi Tarık Han Düşünüklü "Büyük bir patlama oldu. Baktım, konteyner havaya kalktı, parçalandı. Dışarı çıktık, 2 kişi yerde yatıyordu. Çay ocağının arabası adamın üzerine devrilmişti. Biri de kafasından yaralıydı. O patlamanın basıncıyla bütün camlar atladı. 3 katın bile camları parçalandı. Kapı yerinden çıktı. Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi" diye konuştu. Bu arada itfaiye müdürlüğünden alınan bilgiye göre, patlamanın depodaki klima gazından kaynaklandığı tespit edildi.

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Hurda deposunun patlama anı kameralarda Hurda deposunun patlama anı kameralarda Hurda deposunda meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı Hurda deposunda meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Patlama, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika
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