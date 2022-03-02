Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika

Bursa'da 3 kişinin yaralandığı hurda deposundaki patlama, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; patlama ile birlikte hurda deposundan alev topunun yükseldiği görülüyor. Bir başka görüntüde de patlamanın şiddeti nedeniyle çevredekiler panikle dükkanların içine girdiği anlar yer alıyor.

'3 KATIN BİLE CAMLARI KIRILDI'

Büyük panik yaşadıklarını belirten iş yeri sahibi Tarık Han Düşünüklü "Büyük bir patlama oldu. Baktım, konteyner havaya kalktı, parçalandı. Dışarı çıktık, 2 kişi yerde yatıyordu. Çay ocağının arabası adamın üzerine devrilmişti. Biri de kafasından yaralıydı. O patlamanın basıncıyla bütün camlar atladı. 3 katın bile camları parçalandı. Kapı yerinden çıktı. Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi" diye konuştu. Bu arada itfaiye müdürlüğünden alınan bilgiye göre, patlamanın depodaki klima gazından kaynaklandığı tespit edildi.