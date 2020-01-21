Bursa'da hurda deposunda yangın - Son Dakika
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Bursa'da hurda deposunda yangın

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki kolay yanıcı plastiklerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Osmangazi, Gündoğdu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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