Bursa'da hurda deposunda yangın - Son Dakika

Bursa'da hurda deposunda yangın
6 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki kolay yanıcı plastiklerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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