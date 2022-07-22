Bursa'da hurda deposunda yangın - Son Dakika
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Bursa'da hurda deposunda yangın

22.07.2022 11:21
Bursa'da hurda deposunda yangın

BURSA'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda yangın çıktı.

BURSA'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın, saat 10.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki hurda deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına 5 araçla müdahale etti. Plastik malzemelerin yanması nedeniyle oluşan yoğun duman ise kentin birçok noktasından görüldü.Alevler çevredeki hurda depolarına sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da hurda deposunda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hurda deposunda yangın - Son Dakika
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