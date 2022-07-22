Bursa'da hurda deposunda yangın

Yangın, saat 10.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki hurda deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına 5 araçla müdahale etti. Plastik malzemelerin yanması nedeniyle oluşan yoğun duman ise kentin birçok noktasından görüldü.Alevler çevredeki hurda depolarına sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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