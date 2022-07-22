Bursa'da hurda deposunda yangın (2) - Son Dakika
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Bursa'da hurda deposunda yangın (2)

22.07.2022 11:38
Bursa'da hurda deposunda yangın (2)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda çıkan ve yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, havadan dronla görüntülendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda çıkan ve yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, havadan dronla görüntülendi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da hurda deposunda yangın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hurda deposunda yangın (2) - Son Dakika
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