Bursa'da hurda deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredeki kolay yanıcı plastiklerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.



İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, hasara neden oldu.