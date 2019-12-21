Bursa'da hurda kağıt deposunda yangın 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bursa'da hurda kağıt deposunda yangın 4 işçi dumandan etkilendi

6 saat önce

BURSA'DA HURDA KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİBURSA'nin Osmangazi ilçesinde bir hurda kağıt deposunda yangın çıktı.

BURSA'DA HURDA KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BURSA'nin Osmangazi ilçesinde bir hurda kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında çevre iş yerlerinde çalışan 4 işçi dumandan etkilendi. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarılarak oksijen tedaisi uygulandı. Yangın itfaiye tarafından çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesinde bulunan bir bahçenin içerisindeki hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bahçede bulunan hurda kağıtların tutuşmasıyla büyüyen yangın kısa sürede tüm depoya yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, 14 itfaiye aracı ile birlikte 60 itfaiye eri müdahale ederken, polis ekipleri de bölgeyi tahliye etti. Çevrede bulunan iş yerlerini saran dumandan etkilenen 4 işçi, merdiven yardımıyla itfaiye erlerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda oksijen verildi ve müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Depoda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da hurda kağıt deposunda yangın 4 işçi dumandan etkilendi

Osmangazi, İtfaiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:30 Kaynak: DHA
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