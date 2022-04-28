Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın - Son Dakika
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Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın

28.04.2022 09:59
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bölümündeki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bölümündeki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde, Hurdacılar Sitesi'ndeki yıkılan bölümde bulunan çöplükte saat 09.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın
YORUMLAR
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Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın - Son Dakika
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