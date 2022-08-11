Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde, 1. Hurdacılar Çarşısı Sokağı'nda bir firmaya ait açık alandaki atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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