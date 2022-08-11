Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

11.08.2022 15:39
Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde, 1. Hurdacılar Çarşısı Sokağı'nda bir firmaya ait açık alandaki atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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