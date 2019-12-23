Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı - Son Dakika
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Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

6 saat önce

Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın, etrafında bulunan kereste ve mermer fabrikasına sıçradı.

Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın, etrafında bulunan kereste ve mermer fabrikasına sıçradı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 1 hurdalık ve 2 fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavengidar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Serhat T.'ye ait bir hurdalıkta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede şiddetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın yanında bulunan mermer fabrikası ve kereste fabrikasına sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Hurda fabrikasında çıkan yangın kereste dolu depoyu kısa sürede alev topuna çevirdi. Yangına 14 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tonlarca kereste küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Serkan Akkuş/İHA)

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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