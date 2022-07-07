Bursa'da hurdalıkta cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hurda deposunda bir kişi darp edilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Hamidiye Mahallesi çıkışında boş arazide bulunan bir hurda deposunda M.Y. (59) isimli şahıs ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay esnasında hurdalıkta bulunduğu öğrenilen 5 kişiyi gözaltına aldı. İlk yapılan incelemelere göre M.Y.'nin darp edildiği öğrenilirken, kafasına da sert bir cisimle vurulmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Olay yerinde polisin ve nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından M.Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA