Bursa'da husumetli oldukları kişinin evine taşla saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin evine taşlı sopalı saldırıda bulunan biri kadın 2 zanlı yakalandı.

Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta Pınar Ç. ve Davut G, aralarında önceden husumet bulunan bir kişinin evinin camlarını taş ve sopalarla kırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği şüpheliler, polise mukavemette de bulundu.

Gözaltına alınan Pınar Ç. ve Davut G, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.