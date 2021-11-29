Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüpheli İbrahim A. daha sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya giderek teslim oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barış G. servis aracıyla evine giderken aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile Cerrah Mahallesinde karşılaştı.

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